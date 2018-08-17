Лукашенко рассчитывает на расширение контактов между Беларусью и Индонезией

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Индонезия Джоко Видодо и индонезийский народ с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава белорусского государства уверен, что развитие взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Индонезией на основе активного расширения двусторонних контактов на всех уровнях и впредь будет способствовать процветанию обеих стран.
Александр Лукашенко пожелал Джоко Видодо крепкого здоровья, плодотворной деятельности, а также мира и благополучия гражданам Индонезии.-0-
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