Лукашенко рассчитывает на развитие конструктивного взаимодействия с Венгрией в различных отраслях

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венгрии Яноша Адера и народ этой страны с национальным праздником - Днем Святого Иштвана. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что дружественные отношения, которые сложились между нашими государствами, будут и в дальнейшем содействовать развитию конструктивного белорусско-венгерского взаимодействия в различных отраслях", - говорится в поздравлении.-0-
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