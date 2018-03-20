Лукашенко рассказал, когда заведет страницу в Instagram

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с творческой молодежью рассказал, когда заведет себе страницу в Instagram, передает корреспондент БЕЛТА.

Студенты поинтересовались у главы государства, не хочет ли он себе завести аккаунт в популярной социальной сети, поскольку вся молодежь активно пользуется ею и там могла бы читать информацию о деятельности Президента Беларуси.

Александр Лукашенко сообщил, что его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт уже давно предлагает открыть страницу в какой-нибудь социальной сети, в том числе в Instagram. "Мечтой живет, чтобы у меня где-то там страничка была", - отметил глава государства.

Однако, по словам Президента, для него это будет большая ответственность. "Там же будет даже не тысяча обращений, просмотров, заявлений… Вы же будете писать с расчетом на общение с Президентом", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства с сожалением констатировал, что из-за своей занятости не сможет отвечать каждому подписчику, а поручать это своим помощникам он не хочет. По его мнению, поступить так будет нечестно. "Поэтому я воздерживаюсь от этого, зная, что я не осилю, не смогу отвечать на все запросы и ваши вопросы. Вот у меня такие терзания и рассуждения. Поэтому я не тороплюсь это делать. Но сайт Президента же есть. Чего вы не пишите туда?" - поинтересовался Александр Лукашенко у участников встречи.

Модератор встречи аспирант Белорусского государственного университета культуры и искусств Дмитрий Аврамчик предложил Президенту просто информировать в Instagram о своей деятельности, поскольку все понимают, что он занятой человек и отвечать на все поступающие вопросы не сможет.

В свою очередь Наталья Эйсмонт рассказала, что обсуждается идея создать страницу пресс-службы главы государства. "Это, может, не такая ответственность, как личная страница Президента. Но, по крайней мере, там у нас будет возможность делиться более неформальными фотографиями, тем, что мы не сможем разместить на сайте Президента", - отметила пресс-секретарь.

Александр Лукашенко пообещал подумать над этими предложениями.-0-