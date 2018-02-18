Лукашенко рассказал, за кого голосовал на выборах в местные Советы

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня журналистам, за кого голосовал на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас тайное голосование, не говорят, за кого. Но должен вам намек сделать: за действующего человека, который работает и приносит пользу нашему государству. Это главный мотив для меня как Президента, и другого мотива, наверное, быть не может, - заявил Александр Лукашенко. - Поэтому за активного, действующего, работающего человека".-0-

Александр Лукашенко

Лукашенко: белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным Глава государства подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине - Лукашенко "Это тему в средствах массовой информации развернули, до скандала дошло. Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?" - спросил Александр Лукашенко.

Беларусь крайне заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в Украине - Лукашенко "Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт или война (не знаю, кто как это называет), чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", - сказал Александр Лукашенко.