Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

2 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы. В частности, глава государства сменил руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ, назначил новых послов и дал согласие на назначение первого заместителя министра информации. Об этом БЕЛТА сообщили в
|Мирончика
Дмитрия
Леонидовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Швеция;
|Лукашевича
Александра
Васильевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Болгария и по совместительству в Греческой Республике и Республике Кипр;
|Качанова
Вячеслава
Георгиевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Эстонской Республике;
|Пальчика
Геннадия
Владимировича
|- ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь;
|Астапенко
Владимира
Аркадьевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Чили по совместительству;
|Колесника
Валерия
Георгиевича
|- постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству;
|Гусаченко
Сергея
Александровича
|- заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
|Гришкевича
Михаила
Михайловича
|- председателем Кобринского райисполкома;
|Каминского
Александра
Викторовича
|- председателем Ляховичского райисполкома;
|Богуша
Вадима
Анатольевича
|- ректором учреждения образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники";
|Драгана
Александра
Вячеславовича
|- ректором учреждения образования "Брестский государственный технический университет";
|Легкого
Павла
Николаевича
|- первым заместителем министра информации;
|Красинского
Алексея
Дмитриевича
|- директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;
|Гусева
Игоря
Владимировича
|- директором Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации;
|Чайковского
Александра
Ивановича
|- генеральным директором государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам";
|Хвалько
Георгия
Николаевича
|- управляющим делами Брестского облисполкома.
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