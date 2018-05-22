Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

2 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы. В частности, глава государства сменил руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ, назначил новых послов и дал согласие на назначение первого заместителя министра информации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил:

Мирончика

Дмитрия

Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Швеция; Лукашевича

Александра

Васильевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Болгария и по совместительству в Греческой Республике и Республике Кипр; Качанова

Вячеслава

Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Эстонской Республике; Пальчика

Геннадия

Владимировича - ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь; Астапенко

Владимира

Аркадьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Чили по совместительству; Колесника

Валерия

Георгиевича - постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству; Гусаченко

Сергея

Александровича - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение: