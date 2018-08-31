Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 августа рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства назначил:
|Ермоловича
Максима
Леонидовича
|- министром финансов;
|Каранкевича
Виктора
Михайловича
|- министром энергетики;
|Мирончика
Дмитрия
Леонидовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Норвегия по совместительству;
|Астапенко
Владимира
Аркадьевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Парагвай и Республике Перу по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
|Рыбакова
Андрея
Алексеевича
|- председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии;
|Алексиной
Елены
Ивановны
|- председателем Гомельского райисполкома;
|Горлова
Юрия
Николаевича
|- председателем Молодечненского райисполкома;
|Колесеня
Дениса
Сергеевича
|- председателем Столбцовского райисполкома;
|Мартиновича
Дмитрия
Васильевича
|- председателем Быховского райисполкома;
|Засемчука
Леонида
Ивановича
|- председателем Климовичского райисполкома;
|Рогожника
Александра
Николаевича
|- генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод";
|Зарембовской
Ирины
Артуровны
|- директором ОАО "Брестский электроламповый завод";
|Ребковца
Ивана
Григорьевича
|- заместителем министра транспорта и коммуникаций;
|Сикорского
Артема
Игоревича
|- директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций;
|Бондарева
Игоря
Николаевича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (Объединенные Арабские Эмираты);
|Гладышева
Сергея
Сергеевича
|- членом Брестского облисполкома;
|Неверовского
Александра
Викторовича
|- членом Гродненского облисполкома;
|Михалюка
Павла
Рышардовича
|- членом Гродненского облисполкома;
|Терехова
Александра
Александровича
|- членом Могилевского облисполкома. -0-
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