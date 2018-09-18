Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства назначил:
|Вовка Виталия Михайловича
|- помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Витебской области;
|Марковича Василия Михайловича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвийской Республике;
|Самосуева Алексея Ивановича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания;
|Герасимова Василия Николаевича
|- заместителем председателя Комитета государственного контроля;
|Бриля Вячеслава Станиславовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Кот-д'Ивуар по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
|Брилевича Игоря Максимовича
|- председателем Пинского райисполкома;
|Боданина Александра Иосифовича
|- председателем Браславского райисполкома;
|Киселевича Михаила Леонидовича
|- председателем Лепельского райисполкома;
|Ребковца Валерия Васильевича
|- первым заместителем председателя Брестского облисполкома;
|Ефремова Бориса Сергеевича
|- заместителем председателя Витебского облисполкома;
|Маркевича Ивана Станиславовича
|- заместителем председателя Минского облисполкома;
|Столярчука Олега Валерьевича
|- членом Витебского облисполкома;
|Реуцкого Дмитрия Васильевича
|- членом Минского облисполкома и Минского горисполкома.
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