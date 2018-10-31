Лукашенко: решение украинского конфликта - ключевой вопрос безопасности в Европе

31 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Решение украинского конфликта - ключевой вопрос безопасности в Европе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение украинского конфликта - ключевой вопрос безопасности в Европе. Без его урегулирования мир на континенте будет оставаться под угрозой", - сказал Александр Лукашенко.

"Если хотите, это тест на нашу способность что-либо сделать, что-либо решать и сохранить наш общий дом Европу. Если мы не способны решить этот (серьезный, конечно) конфликт, то мы превратимся в хороших переговорщиков, будем периодически устраивать говорильни, но не придем к решению ни одного из серьезных вопросов", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, на данный момент с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется - ни "нормандская четверка", ни трехсторонняя контактная группа ОБСЕ, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, ни формат Волкер-Сурков.

Самым ужасным Александр Лукашенко назвал тот факт, что продолжают гибнуть в том числе многие представители мирного населения - женщины и дети.

"Прошло более трех с половиной лет с момента принятия согласованных "нормандской четверкой" минских соглашений. Однако полностью ни один из их пунктов так и не реализован. Хотя это не значит, что соглашения плохие. Их безальтернативность как единственного пути украинского урегулирования признается и в России‚ и в Европе, и в США", - добавил белорусский лидер.

"Идет нагнетание ситуации. Поставки в регион противотанкового, зенитного и иного летального оружия лишь приближают радикальный сценарий, - обратил внимание глава государства. - По нашим данным, завозят современное оружие, которое способно вести радиоэлектронную борьбу не только на земле, но и в космосе. Что тогда осталось - ядерное оружие туда завезти, и война обеспечена".

Александр Лукашенко также отметил, что Беларусь приняла 160 тыс. переселенцев из Украины, обеспечив их всем необходимым, оказав помощь в трудоустройстве, медобслуживании, социальной и психологической адаптации. "Словом, они приобрели здесь свою вторую родину. И нам далось это непросто в нашей социально-экономической ситуации", - сказал он.

Президент обратил внимание и на вопросы безопасности, регулярное задержание на границе оружия, на что, естественно, необходимы ресурсы.

"Фактически, конфликт на нашей земле. Даже не у нашего порога. Поэтому мы так обеспокоены этой ситуацией", - отметил Александр Лукашенко.-0-