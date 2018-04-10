Лукашенко: руководители ведомств должны публично озвучивать свои позиции и комментировать важные события

10 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ заявил, что руководители министерств и ведомств должны публично озвучивать свои позиции и комментировать происходящие важные события, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты рассказали, что после резонансных происшествий подчас не могут получить своевременные комментарии от руководителей соответствующих ведомств. Некоторые отвечают - "без комментариев", убегают от камер. А ведь получается, что сразу после какого-либо происшествия оно начинает обрастать в социальных сетях порой не имеющими ничего общего с действительностью предположениями.

Александр Лукашенко согласился, что подобная ситуация не является нормальной. "Это ненормально, если Президент говорит больше министра по его теме", - заметил глава государства. Он подчеркнул, чтобы общественность получала объективную и своевременную информацию, необходимо, чтобы свою позицию высказывали руководители соответствующих ведомств.

В ходе разговора с Президентом отмечалась и роль пресс-служб, которые также должны быстро доводить до общественности актуальную и важную информацию.-0-