Лукашенко: с сильным Китаем будет сильной и Беларусь

10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. С сильным Китаем будет сильной и Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств. Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником", - сказал Александр Лукашенко.

Президент поздравил китайскую сторону с завершением председательства в Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что прошедший саммит стал знаковым заседанием.

"Это пример, как надо проводить международные встречи. Это образец порядка, дисциплинированности и эффективности, поскольку каждый слышал друг друга, и каждый из нас мог высказаться и оценить другого. Это разительное отличие от других международных организаций, - обратил внимание глава государства. - ШОС - это детище Китая. Международный авторитет, который обрела организация, - свидетельство усиления роли вашей страны в мире. Мы как ваши искренние друзья всячески будем поддерживать эту организацию и все тенденции, которые будут происходить в ней".

В свою очередь Си Цзиньпин отметил активное участие Беларуси в саммитах Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул готовность Китая всегда быть надежным другом и партнером Беларуси. "Мы готовы соединить наше развитие с развитием Беларуси", - сказал Председатель КНР.

Си Цзиньпин также вспомнил свою первую встречу с Александром Лукашенко. "Мы с первого момента знакомства как давние друзья. Мы все время сверяем часы по вопросам развития отношений, тематике, представляющей взаимный интерес, постоянно придаем новый импульс развитию двусторонних отношений. Я готов и в дальнейшем поддерживать такие тесные контакты", - заявил лидер Китая.-0-