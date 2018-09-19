Лукашенко с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства традиционно уделяет большое внимание сельскохозяйственному сектору, который формирует продовольственную безопасность страны, способствует развитию экспортного потенциала и в целом является одной из основ независимости и суверенитета государства. В этот раз Президент с борта вертолета ознакомился с темпами и организацией осенних полевых работ в южных районах Минской области и в Гомельской области.

В частности, Александр Лукашенко наблюдал за севом озимых зерновых, уборкой льна, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и другими сельхозработами.-0-