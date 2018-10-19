19 октября, Гродно /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире. Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами гродненских вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент считает, что порой бытующее мнение о том, что зарубежное высшее образование лучше белорусского, не оправдано. "Хорошо там, где нас нет. Это не я придумал. Это выстрадано народом, - сказал он. - Это потому, чтобы вас туда затянуть, чтобы вы туда поехали. А там не дешево".

Данный тезис подтверждается тем, что в белорусских вузах обучаются сотни и тысячи иностранных граждан. Например, много студентов из Китая. "У них образовательные центры, богатейшая страна, но учатся у нас. И изобразительным искусствам, медицине, и по другим направлениям. Хотя уровень развития у них высочайший", - отметил Президент.

Он обратил внимание, что если по западным рейтингам белорусские вузы могут занимать последние позиции из числа лучших, то, например, по китайским они находятся в начале аналогичных рейтингов. Александр Лукашенко считает, что такая расстановка позиций в западных рейтингах в том числе направлена на популяризацию их образовательных услуг. "Все это политика. Надо опустить (других. - Прим. БЕЛТА), а себя приподнять. Это огромные деньги. Вы даже представить себе не можете, какую цену имеет образование", - сказал он.

Александр Лукашенко вместе с тем подчеркнул, что в Беларуси готовы и будут перенимать все лучшее, что есть в образовании на Западе, но не слепо копировать. "Революции нам не нужны. Мы уже прошли все эти революции, особенно в образовании", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил, что белорусским вузам необходимо работать над развитием учебно-лабораторной базы, строительством новых общежитий, в том числе для привлечения иностранных студентов и экспорта образовательных услуг.-0-