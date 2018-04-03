Лукашенко: сельскохозяйственное производство - это бизнес, а не социальный проект

3 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Сельскохозяйственное производство - это бизнес, а не социальный проект. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всем пора привыкнуть к мысли, что сельскохозяйственное производство - это бизнес, а не социальный проект", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Низкую эффективность экономики отрасли Президент назвал одной из главных проблем. "Прямо скажу, у нас пока слабо ведется работа по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций: количество убыточных сокращается слишком медленными темпами", - констатировал глава государства.

Два года назад указом о мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Беларуси председателям райисполкомов поставлена задача взять под свой непосредственный контроль убыточные предприятия и обеспечить их эффективную, а значит, безубыточную работу. "Мои поездки по регионам выявили максимум три-четыре хозяйства в районе, которые подлежат такому контролю со стороны райисполкома, - обратил внимание Александр Лукашенко. - В конце года доложите результаты. Пока их я не вижу".

Президент потребовал от губернаторов практической реализации принятых решений по оздоровлению экономически несостоятельных хозяйств, а от Минсельхозпрода - всего агропромышленного комплекса.

"Источники роста в аграрной сфере должны быть исключительно в повышении эффективности использования природных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Это азбука для руководящего работника. Спрос будет в первую очередь за результат. Иных подходов в оценке регионов и кадров больше не будет", - предупредил глава государства.-0-