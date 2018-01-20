Лукашенко согласовал назначение новых членов Минского горисполкома и Гродненского облисполкома

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Сергея Дорошко членом Минского горисполкома и Лилии Новицкой - членом Гродненского облисполкома. Об этом БЕЛТА сообщили в
Сергей Дорошко с ноября 2017 года работает в должности начальника главного управления внутренних дел Минского горисполкома, а Лилия Новицкая с апреля 2017 года - в должности главного редактора областного унитарного информационно-рекламного предприятия "Редакция газеты "Гродзенская праўда".-0-
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