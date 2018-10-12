Лукашенко: сотрудничество в АПК - наиболее чувствительный вопрос в торговле с Россией

12 октября, Могилев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Сотрудничество в агропромышленном комплексе является наиболее чувствительным вопросом в торговле с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение всяких ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Наиболее чувствительный вопрос - это сотрудничество в агрокомплексе", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что во многих регионах России белорусов знают как добросовестных и надежных партнеров, а белорусские продукты ценят и любят. "Зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами, - констатировал глава государства. - Но мы наконец-то в канун этого форума договорились о том, как будем развязывать подобные проблемы. Притом договорились однозначно, и это поддержано правительствами двух стран".

"Хотелось бы, чтобы мы с Президентом России меньше занимались теми проблемами, которые должны решаться на уровне правительств, ведомств, министерств и регионов", - добавил белорусский лидер.-0-