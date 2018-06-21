Лукашенко: стадион "Динамо" станет родным домом для любителей активного отдыха

21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Обновленный стадион "Динамо" в Минске станет родным домом для любителей активного отдыха. Об этом сегодня на церемонии открытия стадиона заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Опираясь на традиции и опыт, сегодня мы начинаем новый отсчет жизни великого культурно-спортивного центра. Всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты. Использовав передовые технологии, они бережно сохранили историческую основу, при этом сделали его современным и высокотехнологичным. Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира, - сказал глава государства. - Убежден, стадион обязательно станет родным домом для любителей активного отдыха. Отныне на "Динамо" постоянно будут проходить самые масштабные и интересные мероприятия".

Президент Беларуси от имени спортивных болельщиков, спортсменов и всего белорусского народа высказал слова благодарности за великолепный стадион. "Немного личное. Мне однажды посчастливилось играть на этом стадионе. И я помню, знаю, что еще очень много, к счастью, живых легенд этого стадиона. И принимая решение о его возрождении, а фактически - о рождении на этой базе нового физкультурно-спортивно-культурного центра, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал свою судьбу с этим стадионом, кто жил этим стадионом, кто ходил на игры, матчи, соревнования и концерты на этот стадион. А их еще миллионы - от наших комментаторов-журналистов до величайших спортсменов", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил об истории легендарного стадиона, где проходили и соревнования Олимпиады-80. А уже в 2019 году стадион "Динамо" станет сердцем II Европейских игр. Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по легкой атлетике.

"Спорт и олимпийское движение служат высоким и благородным целям. Они призваны объединять страны и народы, укреплять волю и характер атлетов, дарить мечту подрастающему поколению. Так пусть же и наш обновленный стадион будет одним из символов этих прекрасных идеалов!", - пожелал Президент Беларуси.

"Наш народ ждет от спортсменов великих достижений. Он имеет право на эти достижения. И вы, спортсмены, будьте достойны этого великого народа!", - призвал Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр Глава государства нажал на кнопку, после чего на светодиодных экранах начался обратный отсчет времени до старта церемонии открытия II Европейских игр. Запуск сопровождался пиротехническим эффектом в небе и в чаше стадиона.

Обновленный стадион "Динамо" торжественно открылся в Минске Глава государства вручил символический ключ от стадиона спортсменам - членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам. На церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси, который исполняли и зрители на многотысячных трибунах нового стадиона.

Определены победители легкоатлетической эстафеты на открытии стадиона "Динамо" Забег 4х100м, в котором принимали участие от каждой команды по двое юношей и две девушки, получился напряженным. В итоге на финишной прямой быстрее всех оказались представители Витебской области.