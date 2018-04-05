Лукашенко ставит задачу осовременить систему идеологической работы в Беларуси

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу осовременить систему идеологической работы в стране. Об этом он заявил сегодня, назначая Владимира Жевняка заместителем главы Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.
"В сфере идеологии нам надо выстраивать хорошую систему. И прямой работы с людьми. И осовременивать ее. Потому что ездить по трудовым коллективам и с ними вести диалог, разговаривать - это очень важно, всегда с людьми надо разговаривать. Но этого уже мало. Во все трудовые коллективы не поедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий. Какова эта будет система - вам с главой Администрации ее выстраивать и с вашими подчиненными", - заявил белорусский лидер.
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