Лукашенко ставит задачу осовременить систему идеологической работы в Беларуси

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу осовременить систему идеологической работы в стране. Об этом он заявил сегодня, назначая Владимира Жевняка заместителем главы Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сфере идеологии нам надо выстраивать хорошую систему. И прямой работы с людьми. И осовременивать ее. Потому что ездить по трудовым коллективам и с ними вести диалог, разговаривать - это очень важно, всегда с людьми надо разговаривать. Но этого уже мало. Во все трудовые коллективы не поедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий. Какова эта будет система - вам с главой Администрации ее выстраивать и с вашими подчиненными", - заявил белорусский лидер.

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Лукашенко рассчитывает на новую ступень в развитии БЕЛТА "Если будут какие-то проблемные вопросы и прочее, вы с Президентом часто будете сталкиваться. Вы напрямую скажите или через пресс-секретаря, главу Администрации", - сказал глава государства.

Лукашенко требует государственного подхода к сфере лесного хозяйства "Наведите порядок в лесу, чтобы за взятки лесники и лесничие не сплавляли лес и чтобы этот лес за гроши, копейки, за центы не попадал на запад, а оттуда они нам из этого леса не везли мебель. Здесь должен быть государственный подход к этому делу", - подчеркнул Александр Лукашенко.