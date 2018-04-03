3 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу осваивать производство оригинальной продовольственной продукции и новые рынки. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Произвести продукцию мало. Ее еще нужно переработать и выгодно продать. Сегодня покупатель требователен и избалован. Предложений продукции много, а будет еще больше", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства в качестве положительного момента отметил тот факт, что белорусский экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2017 году вырос на 16% и достиг почти $5 млрд. "Но проникать на внешние рынки с традиционной номенклатурой изделий становится все сложнее. Следует организовать на основе глубокой переработки сырья производство не только качественной, но и оригинальной продукции", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, надо учитывать и ужесточение конкуренции со стороны мировых экспортеров и производителей, изменчивость цен на глобальном продовольственном рынке, а также торговые, политические и технические барьеры. "Поэтому МИД и Минсельхозпроду надо работать в теснейшей увязке, решать общую задачу", - поручил глава государства.

Следует также изменить практику обеспечения производства сырьем. "Сегодня ни производители, ни переработчики в должной мере не несут ответственность за его качество, - отметил белорусский лидер. - Каждому перерабатывающему предприятию необходимо создать устойчивые сырьевые зоны по производству конкретных видов сельхозсырья. Определить его качественные показатели, объемы и сроки поставок, цены и порядок расчетов, обязательства и гарантии заинтересованных сторон".-0-