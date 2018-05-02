Лукашенко: требования по занятости и росту зарплаты - это не популизм

2 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что его требования об обеспечении занятости, росте заработной платы и контроле за ценами - не популизм. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, вы, Михаил Сергеевич, и наши профсоюзы меня не просто поддерживаете в моих основных требованиях, но и воспринимаете их как фундаментальные и основные: занятость, рост заработной платы, ценообразование. Это социальные критерии, социальные проекты, можем так сказать, Президента. Не надо думать, что это некий популизм или не имеет ничего общего с экономикой", - отметил Александр Лукашенко.

При этом Президент подчеркнул: "Я не требую заработной платы как "зряплаты". Я хочу, чтобы эта заработная плата была заработана людьми. А для этого надо, чтобы производство функционировало как следует, эффективно".

Касаясь вопросов занятости, глава государства заметил, что его мнение на этот счет очень простое. "Если мы не хотим, чтобы люди работали, не хотим им создать рабочие места, помочь, трудоустроить, значит, получим волну преступности. И придется платить гораздо больше, чтобы это снивелировать и убрать это страшное явление из нашего общества. Человек работающий редко становится преступником", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в стране нет оснований для роста цен. А если кто-то неоправданно поднимает их, то ради собственной наживы. "Я это так воспринимаю, - добавил Президент. - Там, где есть узкие места в ценообразовании, мы их видим, знаем. И если государственные органы, правительство это не замечают, то профсоюзы должны помочь".

Глава государства считает, что эти три вопроса - занятость, рост заработной платы и цены - находятся в поле деятельности и ФПБ. "Если у нас будет здесь результат, то и профсоюзы будут в стране хорошими, и народ их будет воспринимать как следует", - сказал Александр Лукашенко.

Федерация профсоюзов мониторит ценообразование в белорусских магазинах с мая 2017 года. Эта инициатива была поддержана Президентом. В этом году цены на продовольственные товары (потребительская корзина из 98 продуктов питания) отслеживаются во всех 118 районах страны, десяти городах областного подчинения и в девяти районах Минска.

Президент поинтересовался результатами мониторинга, а также причинами роста цен, если он наблюдается. Александр Лукашенко привел в пример повышение стоимости проезда в электричках и поездах. "У нас же в электричках ездят небогатые люди, поэтому откуда это? И вы должны здесь очень жестко проводить эту линию. Не хватает власти - информируйте меня, но эти вопросы должны быть под контролем", - подчеркнул глава государства.-0-

Лукашенко: влияние Федерации профсоюзов должно быть значительным "Я сторонник того, чтобы влияние наших профсоюзов было значительным, по крайней мере, чтобы вы видели, что происходит в трудовых коллективах, защищали интересы наших людей", - сказал Александр Лукашенко.