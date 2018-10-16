16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее развивать импортозамещение и бороться с посредничеством. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня премьер-министру Сергею Румасу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы открыли производство легковых автомобилей. Посмотрите, сколько там белорусского - мизер. А нам надо, чтобы мы производили все свое. Давайте будем делать там сиденья для автомобилей, пусть со временем - двигатели, трансмиссии", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусским предприятиям надо перенимать мировые технологии, закупать соответствующее оборудование и производить по импортозамещению все необходимое.

"Этого хватит на всю нашу жизнь и нашим детям для развития экономики, - сказал глава государства. - Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах порой становится темно: от зубочисток до двигателей. Импортозамещение - очень важный вопрос. Ничего не надо выдумывать, надо ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие".

Касаясь проблемы посредничества, Александр Лукашенко обратил внимание, что оно часто становится основой для коррупционных схем. "За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что поражает - у нас посредники даже на белорусскую продукцию. В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают", - возмутился Президент.

"Посредники сегодня в банках берут деньги, покупают продукцию и перепродают здесь же нашим предприятиям. Это абсурд полный! Да и надо посмотреть посредников по импорту, - добавил глава государства. - Я не хочу выдавать какие-то нерыночные рекомендации, но посредничество стало проблемой. Раньше это называли спекуляцией: купи и перепродай. И в этой цепочке даже несколько посредников. За счет этого цена увеличивается на 30-50%, а иногда и больше".

Александр Лукашенко заметил, что ранее ставил задачу заняться этой проблемой председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову, однако подвижек пока не увидел. Президент поручил Сергею Румасу взять на свой контроль вопросы развития импортозамещения и борьбы с посредничеством и до конца года внести соответствующие предложения.-0-