Лукашенко требует государственного подхода к сфере лесного хозяйства

5 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. К сфере лесного хозяйства необходим государственный подход. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Виталия Дрожжу министром лесного хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наведите порядок в лесу, чтобы за взятки лесники и лесничие не сплавляли лес и чтобы этот лес за гроши, копейки, за центы не попадал на запад, а оттуда они нам из этого леса не везли мебель. Здесь должен быть государственный подход к этому делу. Анфимов (председатель КГК Леонид Анфимов. - Прим. БЕЛТА) сказал, что вы человек государственный. Меня это очень устраивает. Вы должны быть государственным человеком, потому что будете заниматься очень государственной сферой. Лес всегда будет государственным делом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На встрече с новым министром глава государства также коснулся темы лесовосстановления, потребовав высаживать в стране больше саженцев на пустующих территориях, а также вместо вырубленных деревьев. "Нам надо не только восстанавливать лес, который мы вырубаем и отдаем в оборот. Вы посмотрите, сколько у нас свободных площадей, в этом году будет большой спрос на эти саженцы", - отметил Президент.

По его словам, он сам намерен заняться посадкой саженцев в этом году, планирует высадить молодые деревья и глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Для этого она посетит свою малую родину. К этой работе, считает глава государства, необходимо подключить широкий круг людей. "Природа нас одарила тем, что мы можем в лесу взять те деревья, которые погибнут, не вырастут, и пересадить их на свободные места. Этим тоже придется заниматься", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что, хоть и не был ранее лично знаком с Виталием Дрожжей, но осведомлен о его деятельности на последней должности в качестве гендиректора национального парка "Браславские озера". "Когда я приезжаю на Браславские озера и там живу, я всегда интересуюсь, как функционирует этот заповедник, - пояснил Президент. - Когда-то, чтобы защитить его, мной было принято железное решение, что это - белорусское достояние, и мы там создали заповедник, национальный парк".-0-