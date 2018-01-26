Лукашенко требует организовать жесткий контроль в лекарственной сфере

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время посещения в столице фармацевтического предприятия "Минскинтеркапс" потребовал организовать жесткий контроль в лекарственной сфере.

Президент сравнил это направление с оборотом алкогольной или табачной продукции, где также важны сильные позиции и контрольные функции со стороны государства. "Здесь нам шутить нечего", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко обозначил четкий срок, к которому в стране следует создать прозрачную и подконтрольную государству систему по производству, обороту, продажам лекарственных препаратов за рубеж и на внутреннем рынке. "Полностью должна быть создана в текущем году в первом полугодии монополизированная система производства и реализации лекарственных товаров: и отечественных, и импортных", - поставил задачу Президент.

Глава государства при этом подчеркнул, что речь идет лишь о контроле со стороны государства, а не о прямом вмешательстве в те или иные процессы. "Я не говорю, что вы цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране", - сказал Президент.

Параллельно с этим поручением была обозначена и задача окончательно покончить с проблемой посредничества как в фармотрасли, так и в других сферах. Тем более, что это оказывает прямое влияние не только на цену товара, но и создает условия для коррупционных проявлений. "У Шуневича спросите или у Вакульчика (министр внутренних дел и председатель КГБ. - Прим. БЕЛТА). Они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках. Покупают за рубль - продают за десять", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в каждом конкретном случае решение о необходимости работы именно через посредника должно приниматься на высоком уровне - нужна подпись министра или губернатора. Они же впоследствии будут нести за это ответственность, если возникнут вопросы со стороны контролирующих структур.

В связи с этим Президент обратил особое внимание на вопрос ценообразования в лекарственной сфере. Он подчеркнул, что стоимость соответствующей продукции не должна завышаться. "Хотелось бы, чтобы вы не по указке Президента проверяли цены на лекарства, - сказал глава государства. - Мы разберемся в ближайшее время. Это не дело, что спецслужбы будут заниматься ценами на лекарства".-0-