3 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует повышения продуктивности в молочном скотоводстве. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"В животноводстве особая роль принадлежит молочному направлению. То, что оно является источником поступления денежных средств, хорошо. Плохо, что это единственный стабильный источник для очень многих хозяйств. У нас накоплен опыт интенсификации молочного производства. В ряде сельскохозяйственных организаций удой в среднем более 10 т молока (за год от коровы. - Прим. БЕЛТА), - сказал глава государства. - Но есть и обратные примеры, когда в отдельных хозяйствах в прошлом году не вышли даже на 1 тыс. 800 кг. Меньше 2 т. Куда смотрят руководители хозяйств и районов? Такие факты просто недопустимы! Общая ситуация также настораживает".

"Неужели министр сельского хозяйства не видит, что количество заготавливаемых кормов растет, а улучшения продуктивности молочного стада такими темпами не наблюдается? Значит, кормов много, но они не те", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По его словам, выбранная силосно-концентратная система крайне затратна и наименее соответствует физиологическим потребностям животных. "Нужно срочно исправлять положение!" - считает Президент.

В качестве негативного примера он привел тот факт, что в 2017 году в некоторых хозяйствах на построенных по программе молочно-товарных комплексах надоено только 1,5 тыс. кг молока от одной коровы. "Куда это годится? Для чего мы тратили огромные средства, создавая эти молочно-товарные комплексы? Полагаю, что и вице-премьер, и Министерство сельского хозяйства, и особенно руководители областей должны детально разобраться в причинах низкой продуктивности скота на новых молочно-товарных фермах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом в стране немало примеров, когда хозяйства в явно невыгодных почвенных условиях имеют более высокие результаты, чем те, которые расположены на плодородных землях.

"Инвестиции в модернизацию молочной отрасли дали положительные результаты. Почти 40% молочно-товарных ферм работают по современным технологиям. Но немало их еще остается недостроенными. Требования к правительству и облисполкомам прежние: до конца этой пятилетки завершить все начатое строительство таких ферм", - заявил Александр Лукашенко.

Наряду с этим он обратил внимание, что мало построить хорошее здание и установить новейшее оборудование, нужно еще укомплектовать фермы высококачественным стадом, полноценно и дешево накормить животных и сохранить их здоровье.

Александр Лукашенко также обратил внимание на необходимость увеличения продуктивного хозяйственного использования коров. "На этой основе нужно увеличить поголовье крупного рогатого скота исходя из критерия: одна голова на один гектар сельскохозяйственных угодий, - сказал он. - К сожалению, в хозяйствах поголовье коров увеличивается низкими темпами".

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве должно быть обеспечено и за счет системной селекционно-племенной работы. "Здесь решающее слово за учеными. Создана популяция голштинского скота отечественной селекции. По продуктивности в два раза превосходит нашу черно-пеструю породу. Что еще надо? Только дисциплина исполнения. Ее должны обеспечить местные власти", - отметил глава государства.

Он поручил правительству совместно с облисполкомами обеспечить соответствующий уровень селекционной работы и подготовить необходимые кадры для этого направления. "Наши возможности в селекционной работе должны дать толчок развитию эффективного мясного скотоводства", - подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, продолжил Александр Лукашенко, необходимо дать действенный импульс развитию свиноводства, птицеводства и овцеводства. "Но, как мы знаем, проблемы там есть. Это и несовершенство кормовой базы, и устаревшая инфраструктура, бесхозяйственность и разгильдяйство", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание и на низкое внимание к рыбохозяйственной деятельности. "А вместе с тем рыба входит в перечень блюд национальной кухни Беларуси. С учетом увеличившегося потока туристов в нашу страну она будет востребована", - уверен Президент.-0-