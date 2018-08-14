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Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства

Президент 14.08.2018 | 12:36
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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14 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям Президента".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, - потребовал Президент. - Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!"

Александр Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства. "Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение Президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?" - спросил глава государства.

"Позняка (председателя Оршанского райисполкома. - Прим. БЕЛТА) - отправить в отставку и найти ему другую работу", - потребовал глава государства.

"И не дай бог здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил, - предупредил Александр Лукашенко. - Как вариант, направьте Вовка (министр промышленности Виталий Вовк. - Прим. БЕЛТА) сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал".

Александр Лукашенко подверг критике вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения. "Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - сказал глава государства.

"Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить и точка. А вы занялись саботажем", - охарактеризовал ситуацию в целом Александр Лукашенко.

"Вчера со мной в делегации были обычные простые люди. И потом мне говорят: Александр Григорьевич, что вы нервы рвете на этом инструментальном заводе? Там же надо было собраться инструментальному заводу, во главе с Позняком всему райисполкому (полторы сотни человек работает), и все это на субботнике. Два субботника - и привести все в порядок. Вы что, это не могли сделать? И пройтись так по всем заводам", - отметил белорусский лидер.

"Строгий выговор Шерстневу за безобразное безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал. Вовка, Черного (министр архитектуры и строительства. - Прим. БЕЛТА) немедленно отправить в отставку. Двигалеву и Засю (председатель Госкомвоенпрома и государственный секретарь Совета безопасности. - Прим. БЕЛТА) - полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю".

"Представьте нового председателя райисполкома (на эту должность выдвинут председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Игорь Исаченко. - Прим. БЕЛТА ) сегодня и поставьте каждому задачу по всем предприятиям. Чтобы это было реализовано. Попробуем без правительства реализовать. У нас есть некоторые резервы в бюджете и банки, - поручил глава государства. - И не дай бог к 7 ноября не будет здесь подвижек. Я приеду посмотрю. Будем по льноводству еще совещание проводить. Не дай бог мой глаз зацепится, где-то будет не так".

На совещании Александр Лукашенко процитировал и прокомментировал некоторые результаты работы и "достижения", о которых отчитались должностные лица. "Сформированы перечни неиспользуемого или неэффективно используемого имущества" - перечни сформированы! То есть на листе начертили, написали, что под бульдозер, а что продадим. Неделя работы! И надо ли это вообще было делать? - спросил он. - "Определены для реализации конкретные инвестпроекты". Мы у него были, у нее были - понятия не имеют, что завтра делать. Какие конкретные проекты? "Определены направления работы по повышению эффективности льноотрасли". Я давно определил и поставил задачи. Какие вы еще там определяли направления работы? Здесь работа провалена полностью, но это мы рассмотрим в сентябре-октябре".

"Активизирована работа по трудоустройству населения". Активизирована, поднята, повышена - как в советские времена! "Утверждена программа до 2020 года". Где тут, покажите мне, хоть одно предприятие, где вы полностью завезли станки, оборудование, поставили людей, и они по-новому работают. Нигде. Вы хвастаетесь тем, что вы вывезли мусор и остатки железобетона и прочего лома", - констатировал глава государства.

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Глава государства неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию региона - показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны.

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Как отметил глава государства, социальную сферу в Орше в целом довели до ума, город благоустроен, и его необходимо и далее содержать в надлежащем состоянии.

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"Поручения были даны еще в апреле 2017 года. Они касались всех сфер жизнедеятельности: промышленности, сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы", - отметила глава Администрации Президента.

Накануне Президент посетил ряд оршанских предприятий, в том числе инструментальный завод, мясоконсервный комбинат и "Оршаагропроммаш", а также "Технику связи" в городе Барань. Президенту доложили о финансово-экономических показателях в каждой из организаций, их хозяйственной деятельности и перспективах работы.

Затем глава государства ознакомился с организацией производства и технологическими процессами на заводах. Александр Лукашенко, как правило, не следовал по заранее подготовленному маршруту, а лично осматривал каждый метр территории предприятий, заглядывал туда, где даже в преддверии приезда Президента и не думали наводить порядок.

Лукашенко раскритиковал качество работы по развитию производственной сферы в Оршанском районеЛукашенко раскритиковал качество работы по развитию производственной сферы в Оршанском районе
Президент, как правило, не следовал по заранее подготовленному маршруту, а лично осматривал каждый метр территории предприятий, заглядывал туда, где даже в преддверии приезда главы государства и не думали наводить порядок.

После увиденного там Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти, руководства отраслей и предприятий по развитию производственной сферы в районе.

Глава государства во время совещания поделился своими впечатлениями от посещения "Техники связи". "В некоторые кабинеты технологических этажей, где люди работают, зашли - жуть. Спрашиваю, что с этим зданием (суперздание, таких нет в стране) - "это мы на продажу, это под бульдозер, это туда". А поставлена была задача Засю и Двигалеву при назначении, что все помещения должны быть задействованы. Мы там должны создать образцовый завод ВПК", - подчеркнул Президент.-0-

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Теги
Витебская область, Лукашенко, Орша, совещание
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Оршанский район Оршанский район находится на юго-востоке Витебской области. Административный центр - город Орша с населением 115 тыс. человек.
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