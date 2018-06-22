22 июня, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует заканчивать с уговорами и наводить железную дисциплину на предприятиях. Об этом он заявил сегодня на совещании в Шкловском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков в качестве одной из проблем обозначил дефицит кадров и специалистов, а также низкий уровень ответственности. Он высказал мнение, что изменить ситуацию могло бы не только повышение уровня зарплаты, но и ее зависимость от конечного результата. "Не только надоить, но и продать высококачественное. Это требует изменения сознания многих специалистов. Надо показывать, что можно и нужно зарабатывать деньги. Тогда вырисуется и технология, и все остальное. Над каждым не поставишь надзирателя, чтобы все делали по технологии", - сказал Геннадий Лавренков.

Александр Лукашенко в связи со сказанным обратил внимание, что технология - это диктатура. "За исполнение технологии и получение результата платят зарплату. Вперед зарплату за соблюдение технологии не дают. За нарушение технологии в отдельных странах в тюрьму сажают. Я уже не говорю о том, что собственник предприятия держать этого человека не будет ни одного дня. Поэтому уговоры… Слушайте, мы не в советские времена живем, когда собирались на пленуме и друг друга уговаривали", - сказал глава государства.

"Так во всем мире. Но это должно быть справедливо. Человека нельзя унижать и наказывать ни за что. Это все знают. Но у нас руководители не все это понимают. Наказывать надо за дело - плохую работу, несоблюдение технологий, не дай бог противоправные действия. Должна быть железная дисциплина. Все должно быть выстроено", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поинтересовался, выполняется ли его поручение о том, чтобы при увольнении за несоответствие должности или дисциплинарные проступки с руководящих и ответственных постов человек не мог устроиться на аналогичную работу: "Не получается ли так, что он где-то бросил заявление, ушел, а назавтра трудоустроился без вашего ведома? - спросил глава государства. - Сделайте так, чтобы он, уволившись, завтра "взял в руки лопату" и максимум работал по специальности. Если учитель и способен - иди в школу работай, если ты в РОНО или в райисполкоме не справился. Если агроном - агрономом иди работай".

При этом глава государства подчеркнул, что все должно быть объективно и честно. "Определитесь в каждом хозяйстве на каждом предприятии с теми людьми, с кем вы будете работать, доведите до них конкретную задачу. И скажите, что вы им будете платить, и чем вы поможете им вообще. Это ваши люди. Вы за них несете ответственность", - добавил белорусский лидер.-0-