Лукашенко: труд педагога - один из самых важных и благородных

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником - Днем учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко подчеркнул, что быть учителем - настоящее призвание. "Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер", - отметил белорусский лидер.
"Высшая степень педагогического мастерства - не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил признательность педагогическим работникам за ежедневный труд - один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.
Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя
Педагогическим работникам
Республики Беларусь
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Быть учителем - это настоящее призвание. Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер.
Высшая степень педагогического мастерства - не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси.
Выражаю вам признательность за ежедневный труд - один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.
Желаю крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии!
Александр Лукашенко.-0-
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