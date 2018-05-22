Лукашенко: уровень отношений Беларуси со скандинавскими странами неоправданно низкий

22 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Уровень отношений Беларуси со скандинавскими странами неоправданно низкий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая руководителей дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, Президент сегодня назначил Дмитрия Мирончика Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швеции, Александра Лукашевича - на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр, Вячеслава Качанова - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Эстонии.

"И Эстония, и Болгария - это близкие нам государства. Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому: у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем на злобу дня", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что у дипломатов, назначенных послами в эти страны, работы будет достаточно. "Швеция для нас страна очень важная, - подчеркнул глава государства. - Неважно, что там некоторые политики слишком уже политизировались, всякое бывает. Но выстраивать отношения с ними надо. Вы знаете, что положительное сальдо в товарообороте - это аксиома, мы на это должны работать. Все будет хорошо, если будет экономика".

Как доложил министр иностранных дел Владимир Макей, товарооборот Беларуси с Эстонией, как и с Болгарией, превышает $100 млн. Это, по его мнению, далеко не предел. "Сальдо у нас с этими странами положительное. Поставлена задача максимально добавить", - отметил он.

Перспективно развивать сотрудничество и со Швецией, считает министр. "Но там, к сожалению, надо действительно приложить усилия. У нас некоторое время отсутствовал посол в силу известных политических проблем. Но мы считаем, что эта страна перспективная", - сказал Владимир Макей.

Президент также назначил сегодня Владимира Астапенко, посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, послом в Чили по совместительству. Посол Беларуси в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерий Колесник также будет работать в должности Постоянного представителя Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.-0-