Лукашенко утвердил договор с Казахстаном о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил договор между Беларусью и Казахстаном о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года, подписанный в Минске 29 ноября 2017 года. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ был подписан лидерами двух стран во время официального визита в Беларусь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С подписанием указа Беларусь завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления договора в силу.-0-