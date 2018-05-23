Лукашенко утвердил договор с Казахстаном о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил договор между Беларусью и Казахстаном о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года, подписанный в Минске 29 ноября 2017 года. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили БЕЛТА в
Документ был подписан лидерами двух стран во время официального визита в Беларусь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С подписанием указа Беларусь завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления договора в силу.-0-
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