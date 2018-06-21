21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2017 год. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили БЕЛТА в
Отчет подготовлен в соответствии со статьей 46 Банковского кодекса Республики Беларусь.
Результатом реализации денежно-кредитной политики в 2017 году стало замедление инфляционных процессов, обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости, рост золотовалютных резервов, сохранение высокой доходности сбережений в национальной валюте, повышение доступности ставок по кредитам в белорусских рублях. Обеспечено безопасное, устойчивое и эффективное функционирование банковского сектора.-0-
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