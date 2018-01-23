Лукашенко утвердил решение совета спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи

23 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно решению Br285 909,48 направлены на выплату 4 стипендий и 5 премий учащимся учреждений образования сферы культуры, 24 поощрительных премий учащимся, студентам и творческим коллективам. Материальная помощь оказана 72 представителям талантливой молодежи.

Гранд-премии и звания лауреата с вручением нагрудного знака "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі" удостоены 14 человек и 1 коллектив.

Кроме того, выделено 8 грантов, в том числе на реализацию творческих проектов, проведение эстрадного концерта лауреатов фонда, организацию выставки творческих достижений учащихся детских школ искусств Беларуси, приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и оборудования.

Принятие распоряжения является свидетельством внимания государства к вопросам создания условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления.-0-