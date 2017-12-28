Лукашенко: в 2018 году мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию образования

28 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В 2018 году в Беларуси должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию образования. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во Дворце Республики на новогоднем благотворительном празднике для детей, который прошел в рамках акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Здесь мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования, сделать его нормальным и адаптированным к современной жизни и жизни в будущем", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, школьная программа очень насыщена и сложна. "Конечно, важно этот этап пройти достойно, получить знания, потому что (вы, наверное, тоже заметили) идти в будущее без знаний, особенно теперь, невозможно. Жизнь стала гораздо сложнее, и вам надо это все освоить", - сказал глава государства.

С другой стороны, отметил он, в Беларуси постоянно проводится работа по адаптации школьной программы, делается все, чтобы она была доступной и оптимальной. "Чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего, чтобы вы, кроме учебы, в школьные годы могли заниматься спортом, могли отвлечься на любимое мероприятие. И мы в этом направлении немало сделали", - констатировал Александр Лукашенко.-0-