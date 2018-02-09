Лукашенко: в Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая. Этот факт Президент Александр Лукашенко особо отметил сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Много лет мы подводили итоги работы сельчан осенью, празднуя "Дажынкі". Эта традиция в несколько видоизмененном, но очень полезном и прагматичном плане продолжается и сейчас. Мы чествовали лучших тружеников полей. Издревле именно они считались главными кормильцами своего народа, поэтому и оставались единственными героями этого торжества до сегодняшнего дня. Мы и впредь будем бережно хранить эту красивую традицию - отмечать праздник урожая, - сказал Президент. - Но пришло время расширить круг его участников и провести более масштабные мероприятия, посвященные итогам работы всех сфер АПК. На февраль выбор пал не случайно. К этому времени уже известно, кто как сработал в отрасли во всех регионах. И самая пора готовиться к весенне-полевым работам".

Александр Лукашенко подчеркнул, что только труженики села знают истинную цену вложенного в землю труда. И несмотря на то, что на помощь аграриям пришли индустриальные и научные достижения цивилизации, труд земледельцев по-прежнему остается одним из самых напряженных и тяжелых. "В страду нет места праздникам и выходным. Земле надо отдать столько времени и сил, сколько она потребует. Их не измеришь ни светом дня, ни усталостью. Земля проверяет каждого, на что он способен. Заберет все внимание, но и отдаст больше, если относиться к ней с заботой", - отметил он.

"Человек, который вырос в деревне, среди полей, лесов и рек, знает, какой силой и энергией наполняет природа всех, кто с нею близок. Куда бы потом ни забросила судьба, он пронесет эту связь через всю свою жизнь. И Родина навсегда останется в его сердце", - добавил глава государства.-0-

Годом малой родины объявлен 2018 год в Беларуси Глава государства пояснил, что на принятие такого важного решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека.

Лукашенко: продовольственная безопасность страны - основа успешной экономики "Сегодня в этом зале собрались люди, отдающие себя нашей земле и родному краю ежедневно и без остатка в силу своей профессии и призвания. Хочу искренне поблагодарить от имени белорусского народа всех за тяжелый повседневный труд. Все вы не понаслышке знаете, что легкого хлеба не бывает", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко ставит задачу решить вопрос привлекательности жизни на селе для молодежи "Жизнь стремительно идет вперед. На поля и фермы приходят роботы, внедряются биотехнологии. Кому, как не молодежи, включиться в этот современный рабочий ритм?" - заявил белорусский лидер.

Лукашенко: мы пришли на китайский рынок и доказали высокое качество своей продукции "С продукцией животноводства в прошлом году Беларусь вышла на рынок дружественного нам Китая. Почти полсотни отечественных предприятий получили соответствующие сертификаты", - отметил глава государства.

Лукашенко: работа сельчан самая тяжелая, но и самая интересная "В своей жизни, став Президентом и до этого, я видел очень многое. Я попробовал в своей жизни очень многое. Но самые прекрасные мои годы - это работа на селе. Поверьте, это самый тяжелый труд, это самая сложная и тяжелая профессия", - считает Президент.

Лукашенко вручил награды и Благодарности Президента лучшим хозяйствам и труженикам села "Искренне поздравляю вас с успехами в деятельности. Желаю не просто повторить их в наступающем сезоне, а значительно превзойти. И пусть вам сопутствуют благоприятные погодные условия, работа будет в радость, а земля будет щедрой", - обратился Александр Лукашенко к участникам торжественной церемонии.