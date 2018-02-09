Лукашенко: в Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая. Этот факт Президент Александр Лукашенко особо отметил сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.
"Много лет мы подводили итоги работы сельчан осенью, празднуя "Дажынкі". Эта традиция в несколько видоизмененном, но очень полезном и прагматичном плане продолжается и сейчас. Мы чествовали лучших тружеников полей. Издревле именно они считались главными кормильцами своего народа, поэтому и оставались единственными героями этого торжества до сегодняшнего дня. Мы и впредь будем бережно хранить эту красивую традицию - отмечать праздник урожая, - сказал Президент. - Но пришло время расширить круг его участников и провести более масштабные мероприятия, посвященные итогам работы всех сфер АПК. На февраль выбор пал не случайно. К этому времени уже известно, кто как сработал в отрасли во всех регионах. И самая пора готовиться к весенне-полевым работам".
Александр Лукашенко подчеркнул, что только труженики села знают истинную цену вложенного в землю труда. И несмотря на то, что на помощь аграриям пришли индустриальные и научные достижения цивилизации, труд земледельцев по-прежнему остается одним из самых напряженных и тяжелых. "В страду нет места праздникам и выходным. Земле надо отдать столько времени и сил, сколько она потребует. Их не измеришь ни светом дня, ни усталостью. Земля проверяет каждого, на что он способен. Заберет все внимание, но и отдаст больше, если относиться к ней с заботой", - отметил он.
"Человек, который вырос в деревне, среди полей, лесов и рек, знает, какой силой и энергией наполняет природа всех, кто с нею близок. Куда бы потом ни забросила судьба, он пронесет эту связь через всю свою жизнь. И Родина навсегда останется в его сердце", - добавил глава государства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4538 BYN
|2.446 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.4425 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN