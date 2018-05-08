Лукашенко: в Беларуси навсегда сохранят правдивую историю Великой Отечественной войны

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Этот праздник пронизан сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него", - говорится в поздравлении.
"Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине - надежная защита от любой угрозы. Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Отдельную благодарность глава государства выразил ветеранам. "Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар - возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости", - обратил внимание Президент.-0-
Поздравление Президента Беларуси с Днем Победы
Дорогие соотечественники!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы.
Этот праздник пронизан сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него.
Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине - надежная защита от любой угрозы. Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания.
Низкий поклон и благодарность ветеранам!
Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар - возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии на долгие мирные годы.
Александр Лукашенко.-0-
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