Лукашенко: в Беларуси нет никаких оснований для роста цен

21 апреля, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси нет никаких оснований для роста цен. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в беседе с журналистами во время республиканского субботника, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что, например, в отношении услуг ЖКХ принято решение не повышать их стоимость более чем на $5 в год. "Мы переживали $5, даже в зимнее время. Нет необходимости повышать. И она (стоимость ЖКУ. - Прим. БЕЛТА) не будет расти, потому что там государство само регулирует цены", - сказал Президент .
Александр Лукашенко также считает, что нет оснований для роста цен на продукты питания, так как абсолютное большинство продовольствия - белорусского производства, а импортная составляющая невелика. "И среди тех, кто нам поставляет, пошла конкуренция. Даже по бананам, по другим товарам. Они не поднимут, потому что вылетят с рынка. То есть объективно нет причин для роста цен", - подчеркнул белорусский лидер.
Он также отметил, что Беларусь, будучи членом ЕАЭС, фактически оказалась в условиях работы в формате Всемирной торговой организации, учитывая членство в этом объединении других членов союза. "Как только мы по каким-то группам товаров поднимем цены, сразу же хлынут товары из других стран. Поэтому производитель и продавец, который торгует товарами, смотрит по сторонам", - сказал Президент.
Александр Лукашенко заметил, что рост цен возможен только при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, продиктованных извне. Например, резкое падение на рынках основных стран-партнеров или обострение ситуации на моровых рынках в результате каких-то военных действий. Однако глава государства уверен, что этого не произойдет. "Мы с нашей управляемостью сделаем все для того, чтобы люди не пострадали от конфликтов, которые происходят вокруг", - заверил Президент.
"Поэтому нет оснований для того, чтобы была какая-то ценовая свистопляска", - уверен белорусский лидер.
Александр Лукашенко также отметил, что с точки зрения производителя товаров рост цен на ту или иную продукцию является в том числе источником дополнительных доходов. "В прошлые годы, когда мы двигали цены по мясу, молоку и прочему, эти деньги не оставались у переработчика или в торговле. Все деньги попадали крестьянам", - сказал Александр Лукашенко.
"Сегодня мы видим, что, конечно, не барствуют крестьяне. Конечно, в сельском хозяйстве всегда сложно в любой стране. Но жить можно. Тот, кто хорошо работает, а это уже больше половины хозяйств. Я не говорю про фермеров и так далее. Они не пользуются никакой поддержкой государства. А если и пользуются - это им в плюс. Они сами себя обеспечивают. У нас четверть сельского хозяйства, куда мы должны бросить наши усилия. Поэтому нет оснований для роста (цен. - Прим. БЕЛТА)", - резюмировал белорусский лидер.-0-
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