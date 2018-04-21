Лукашенко: в Беларуси нет никаких оснований для роста цен

21 апреля, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси нет никаких оснований для роста цен. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в беседе с журналистами во время республиканского субботника, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что, например, в отношении услуг ЖКХ принято решение не повышать их стоимость более чем на $5 в год. "Мы переживали $5, даже в зимнее время. Нет необходимости повышать. И она (стоимость ЖКУ. - Прим. БЕЛТА) не будет расти, потому что там государство само регулирует цены", - сказал Президент .

Александр Лукашенко также считает, что нет оснований для роста цен на продукты питания, так как абсолютное большинство продовольствия - белорусского производства, а импортная составляющая невелика. "И среди тех, кто нам поставляет, пошла конкуренция. Даже по бананам, по другим товарам. Они не поднимут, потому что вылетят с рынка. То есть объективно нет причин для роста цен", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил, что Беларусь, будучи членом ЕАЭС, фактически оказалась в условиях работы в формате Всемирной торговой организации, учитывая членство в этом объединении других членов союза. "Как только мы по каким-то группам товаров поднимем цены, сразу же хлынут товары из других стран. Поэтому производитель и продавец, который торгует товарами, смотрит по сторонам", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заметил, что рост цен возможен только при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, продиктованных извне. Например, резкое падение на рынках основных стран-партнеров или обострение ситуации на моровых рынках в результате каких-то военных действий. Однако глава государства уверен, что этого не произойдет. "Мы с нашей управляемостью сделаем все для того, чтобы люди не пострадали от конфликтов, которые происходят вокруг", - заверил Президент.

"Поэтому нет оснований для того, чтобы была какая-то ценовая свистопляска", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что с точки зрения производителя товаров рост цен на ту или иную продукцию является в том числе источником дополнительных доходов. "В прошлые годы, когда мы двигали цены по мясу, молоку и прочему, эти деньги не оставались у переработчика или в торговле. Все деньги попадали крестьянам", - сказал Александр Лукашенко.

"Сегодня мы видим, что, конечно, не барствуют крестьяне. Конечно, в сельском хозяйстве всегда сложно в любой стране. Но жить можно. Тот, кто хорошо работает, а это уже больше половины хозяйств. Я не говорю про фермеров и так далее. Они не пользуются никакой поддержкой государства. А если и пользуются - это им в плюс. Они сами себя обеспечивают. У нас четверть сельского хозяйства, куда мы должны бросить наши усилия. Поэтому нет оснований для роста (цен. - Прим. БЕЛТА)", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Лукашенко в республиканский субботник благоустраивал Трофимову криницу на своей малой родине Трофимова криница была восстановлена несколько лет назад по поручению Президента. Вода в ней освященная и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, а нередко и из России.

Лукашенко о Годе малой родины: это, скорее, трехлетка и только старт "Это даже не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою малую родину вложиться", - отметил глава государства.

Лукашенко отмечает стабильную ситуацию в валютной сфере и вопросе инфляции Александр Лукашенко отметил, что в прошлом году в Беларуси удалось на приемлемом запрогнозированном уровне сохранить инфляцию. "Еще год, и мы тоже забудем. Будет эта стабильность. Уже нет той свистопляски в ценообразовании, что была тогда", - отметил Президент.

Лукашенко о различиях политических взглядов в руководстве Молдовы: все они промолдавские "Оба - Президент (Игорь Додон. - Прим. БЕЛТА) и его команда, премьер (Павел Филип. - Прим. БЕЛТА) и его команда - настроены на то, чтобы Молдова была суверенной и независимой", - рассказал белорусский лидер.

Лукашенко похвалил молдавское вино и рассказал о своем видении культуры пития "Молдавские вина нам известны. Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать. - Прим. БЕЛТА)", - считает глава государства.