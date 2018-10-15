Лукашенко: в Беларуси сделают все для сохранения единства внутри народа и церкви

15 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси сделают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной и спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но, упаси Господь, между нами, православными", - сказал белорусский лидер.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Будем делать все для того, чтобы мы укреплялись, - и наше государство, и наш народ, - в этой православной вере. Поэтому я сказал: раскол - это не про нас. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше единство", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время от Украины "расходятся круги" в разные стороны. "Мы не можем это не видеть. Тем более здесь - в Беларуси", - сказал белорусский лидер.

Он констатировал, что служителям церкви бывает непросто, потому как действия светской власти разных стран порой порождают проблемные моменты. "Вы - властители сердец людей, их духовности. Я Патриарху сказал о том, что причины, с которыми вам потом частенько приходится разбираться, лежат в нас - государевых людях. Мы являемся порой причинами или теми, кто ускоряет процессы, в том числе и негативные. Наверное, впору нам извиниться перед вами за то, что происходит сегодня в православном мире, в котором мы живем", - сказал Президент.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Александр Лукашенко призвал к единству как между народами, так и внутри православной церкви, к сотрудничеству в преодолении возникающих трудностей. "Давайте будем вместе. Давайте будем на все эти вызовы реагировать активно, но с пониманием", - подчеркнул он.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси и митрополит Владимир

Президент выразил уверенность, что возникающие на пути трудности и невзгоды удастся преодолеть. "Мы знаем главное - наша сила в единстве. Сегодня многим хотелось бы нас разделить по частям. Мы знаем, что происходит с разделенными народами. Поэтому во имя нашего светлого будущего, единства нам надо быть не только крепкими - ухо востро держать, но и мудрыми. Церковь всегда славилась своей мудростью. Уверен, что, основываясь на этой мудрости, которая веками формировалась, мы преодолеем все невзгоды", - заявил Александр Лукашенко.-0-

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