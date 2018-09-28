Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите СНГ

28 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в саммите СНГ, который проходит в столице Таджикистана городе Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие началось с церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников саммита.

Как отметил во вступительном слове на заседании в узком составе Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в рамках СНГ в период председательства таджикской стороны проделана большая работа по развитию сотрудничества по широкому спектру направлений. "Положительный характер имело сотрудничество в экономической сфере. В соответствии с ранее принятыми в Содружестве документами соответствующее внимание также было уделено активизации культурно-гуманитарных связей между государствами - участниками СНГ", - сказал Президент Таджикистана.

Международный форум проходит во дворце "Сомон" на территории правительственной резиденции. Лидеры стран рассмотрят проекты документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых направлениях деятельности Содружества. Заседания пройдут в узком и расширенном форматах.

Главы прибывших на саммит делегаций имели возможность пообщаться и накануне, обсудить актуальные вопросы в неформальной обстановке во время ужина. Гостеприимные хозяева очень оригинально украсили территорию правительственной резиденции, где проходил ужин, соорудив впечатляющие композиции из даров таджикской земли - фруктов и овощей.-0-