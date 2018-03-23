Лукашенко: в развитии сотрудничества с Грузией один из главных акцентов надо сделать на подготовке кадров

23 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В развитии сотрудничества с Грузией один из главных акцентов надо сделать на подготовке кадров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что накануне были подписаны исторические договоренности, и еще раз подчеркнул активную роль грузинской стороны в развитии отношений. "Мы условились, что не просто будем торговать, не просто создавать совместные предприятия, но мы договорились учить людей", - подчеркнул Президент.

"Мы шире это будем делать настолько, насколько вам это нужно. Можно продать технику, технологии сюда привезти, но если компетенции не будет у местных людей именно этим заниматься, перспектив мало", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент также считает важным при создании совместных предприятий развивать локализацию. И для этого тоже нужны подготовленные кадры. "Поэтому главное, о чем мы договорились, что следом за технологиями должны идти люди, которых необходимо подготовить", - сказал глава государства.

Беларусь также готова помочь Грузии в развитии сельского хозяйства, в том числе современными технологиями, создавая научные центры.-0-