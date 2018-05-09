Лукашенко: весь советский народ внес достойный вклад в Великую Победу и делить ее не к месту

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь советский народ внес достойный вклад в Великую Победу, и делить ее не к месту. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 73-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом, и делить эту победу сегодня не к месту. Это так же больно для еще живущих ветеранов, как предавать ее забвению", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусы всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно событий Великой Отечественной войны. "Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой: приватизацией нашей Победы", - сказал Президент.

Он привел слова посла России в Беларуси Александра Сурикова, сказавшего, что "мы вместе победили в этой страшной и жестокой войне. Не будь мы вместе, мы бы и сегодня стояли на коленях". "Сказано правильно", - заметил белорусский лидер.-0-