Лукашенко видит упущения в военной подготовке из-за большого процента отсрочек от службы в армии

5 октября, Ивацевичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит упущения в военной подготовке и в целом в воспитании молодежи среди мужской части населения из-за большого процента отсрочек от службы в армии. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из прозвучавших вопросов касался престижа военной службы и того, что необходимо предпринять, чтобы его повысить. "Я несколько резок при высказываниях на эту тему. Потому что это меня как мужика, не только Президента, слишком задевает", - подчеркнул белорусский лидер.

Он в связи с этим отметил, что в Беларуси около 80% из числа подлежащих призыву на срочную военную службу предоставляются отсрочки по тем или иным основаниям. "Почти 80% по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам... То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это ненормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики", - сказал он.

Глава государства обратил внимание, что в случае военного конфликта многие просто не будут уметь пользоваться оружием. "Мы очень серьезно, и это наша задача, в течение этого года и ближайшего полугодия подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать. Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих", - заявил глава государства.

Говоря о престиже военной службы, Александр Лукашенко отметил, что он сохраняется, и для многих служба в армии по-прежнему является почетным долгом. Однако порой из-за тех или иных единичных негативных фактов и шума вокруг них может сложиться впечатление, что люди не хотят служить в армии и даже побаиваются ее. "Не надо бояться этого. Мы от этого никуда не уйдем. Наша такая участь, особенно мужиков, - Родину защищать", - подчеркнул глава государства. Президент обратил внимание, что в вопросе престижа часто недорабатывают идеологи, да и сама армия, начиная с первых шагов военнослужащих в армейском коллективе.-0-