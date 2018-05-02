Лукашенко: влияние Федерации профсоюзов должно быть значительным

2 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Влияние Федерации профсоюзов должно быть значительным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я сторонник того, чтобы влияние наших профсоюзов было значительным, по крайней мере, чтобы вы видели, что происходит в трудовых коллективах, защищали интересы наших людей", - сказал Александр Лукашенко.

"Особенно в этот переходный период неразберихи хватает: где государственная собственность, где частная. Вы понимаете политику наших новоявленных частников. Но надо видеть, что происходит на самом деле в трудовых коллективах", - отметил Президент.

Глава государства поинтересовался, как продвигается создание профсоюзных ячеек в частных организациях. "Это очень важный вопрос", - подчеркнул он.

Отдельно на встрече рассмотрена модернизация структуры профсоюзов, в том числе создание новых первичных организаций и реформирование системы в целом. "Вы знаете, что у нас там и зависимых, и независимых, и государственных, и провластных, и пролукашенковских - всяких профсоюзов, как только их не называют. Но на самом деле, если это отрасль - желательно, чтобы это был один профсоюз, без какого-то дубляжа. Если люди хотят куда-то сходить, в какой-то так называемый независимый профсоюз, пускай сходят, мы никому не мешаем. Но за человека мы должны бороться", - убежден Александр Лукашенко.

Президент также спросил, как Федерация профсоюзов Беларуси развивает сегодня сотрудничество с Международной организацией труда. "Этот вопрос как-то не всплывает в последнее время, может, и благодаря вашему взаимодействию. Но хотелось бы знать, есть ли у них еще к нам претензии в нынешней обстановке - она серьезно изменилась", - заметил глава государства.-0-