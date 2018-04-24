Лукашенко: внутренний потенциал позволяет нашей экономике расти независимо от конъюнктуры цен

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренний потенциал позволяет белорусской экономике расти вне зависимости от конъюнктуры цен. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла независимо от того, сколько стоит нефть и какой ее объем мы переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания", - сказал Александр Лукашенко.

Конкурентоспособность белорусских товаров и услуг должна быть такой, чтобы внешние факторы влияли на развитие страны минимально, подчеркнул Президент. "Эта задача - вопрос не одного дня, хотя о ее решении мы говорим уже с десяток лет. Нужен результат, - требует глава государства. - Среднесрочная целевая установка доведена до всех. Даже в средствах массовой информации, кто хотел, об этом уже высказался. Она останется неизменной - достижение к концу следующей пятилетки ВВП не менее $100 млрд".

Александр Лукашенко заметил, что для такого рывка необходимы масштабные решения. "Опережающий рост - системная задача, и каждый должен видеть себя в ее обеспечении. Для этого стратегические шаги нужны во всех сферах: инвестиционной, налоговой, финансовой, в отраслях реального сектора, в сфере услуг, - обратил внимание Президент. - Также обращаюсь к правоохранительному блоку, судебной власти - вы должны обеспечивать верховенство закона, но без ущерба экономическому росту".-0-