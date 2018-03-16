Лукашенко во время предстоящей посевной ждет от предприятий организованности и дисциплины

16 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Залогом хорошей посевной кампании будет организованность и дисциплина. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, залогом хорошей посевной будет только одно - организованность и дисциплина. "Все остальные вопросы решены, - сказал он. - Надо начинать сеять, когда будет почва готова, и организованно это все сделать".

Александр Лукашенко отметил, что посевная - это уже не та кампания, которая вызывает сомнения или трудности, как это когда-то было. "Тогда больше нужна была мобилизация людей, не всегда хватало техники, удобрений, семян, денег и так далее. Сегодня это все есть. И тот, кто вовремя думает о посевной кампании, тот посеет нормально", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что урожай будет хорошим, если посеять все в оптимальные сроки. "Опоздаем, не сделаем вовремя - не будет хлеба и других продуктов, - заметил он. - Но у нас будет все. Мы этому делу уже научились, техники хватает, люди подготовлены, поэтому я здесь не вижу абсолютно никаких проблем".-0-