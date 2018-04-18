18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к памятнику Штефану Великому в Кишиневе, передает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовый монумент Штефану Великому, правившему Молдавским княжеством в 1457-1504 годах, находится в центре молдавской столицы и является одним из символов города и всей страны.

Памятник был установлен в апреле 1928 года у главного входа в городской одноименный парк со стороны площади Великого национального собрания, на проспекте Штефана чел Маре. Автором монумента стал молдавский скульптор Александр Плэмэдялэ. Основой для работы над портретом послужила миниатюра 1475 года, как считается, написанная с натуры. Памятник дважды вывозился в Румынию. В 1945 году стал одним из первых, восстановленных в послевоенном Кишиневе.

Штефан Великий активно боролся за независимость страны, укреплял центральную власть, успешно противостоял Османской империи, Польше, Венгрии. Благодаря его талантам как полководца и дипломата Молдавское княжество смогло не только сохранить суверенитет, но и стать весомой политической силой в Восточной Европе того времени.-0-