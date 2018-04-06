Лукашенко вручил Лебедеву орден Почета

6 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву орден Почета, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжественная церемония состоялась во время встречи главы белорусского государства с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
"В каждом деле есть люди, которые своей энергией и заряженностью на успех мотивируют остальных на достижение высоких результатов. Без сомнения, одним из таких является Сергей Николаевич Лебедев", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что деятельность Сергея Лебедева на посту председателя Исполкома - исполнительного секретаря Содружества - яркое свидетельство приверженности укреплению межгосударственных связей, сохранению и приумножению потенциала СНГ.
"Я вырос в братской семье народов СССР. Помню эту атмосферу дружбы и взаимопонимания, в которой вырос я и большинство присутствующих. Поэтому для меня работа с целью сохранения дружбы и сотрудничества между нашими народами - это святое дело. Заверяю, что я, сколько мне позволит судьба, буду неустанно работать над этим", - сказал Сергей Лебедев.-0-
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