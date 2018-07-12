Лукашенко вручил награду победителю детского конкурса на "Славянском базаре"

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил награду обладателю Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" Александру Балабанову из Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Двенадцатилетний Саша живет в Киеве и всю свою пока еще недолгую сознательную жизнь занимается музыкой и вокалом. В его профессиональном багаже уже есть победы и на всеукраинских, и на международных вокальных фестивалях и конкурсах, участие в популярных телепроектах. Даже в этом году до участия в "Славянском базаре" мальчик успел представить свою страну на международном фестивале языков и культур в Австралии.

Александр Лукашенко и Александр Балабанов

Как отметили после оглашения результатов члены жюри конкурса, участник из Украины оба дня демонстрировал стабильно хороший вокал, а также внимание к подбору репертуара.

Для юного победителя участие в конкурсе "Славянского базара" - ступенька в его амбициозных планах по развитию карьеры певца. Александр Балабанов очень рад и горд тем, что удостоился чести получить награду из рук Президента Беларуси.-0-