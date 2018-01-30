Лукашенко встретился с Еврокомиссаром Ханом

30 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

В последние годы отношения с ЕС развиваются позитивно. Евросоюз является вторым по значимости рынком для белорусского экспорта. В январе-ноябре 2017 года белорусский экспорт в ЕС составил $6,9 млрд, что почти на 32% больше, чем за аналогичный период 2016-го, импорт - $5,9 млрд (рост на 20,7%). Сальдо сложилось положительное в размере $1 млрд.

Развивается сотрудничество и по линии международных банковских структур. Так, еще в сентябре 2016 года при поддержке ЕС была утверждена новая Стратегия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для Беларуси на 2016-2019 годы. После этого ЕБРР начал полноценно работать с белорусским госсектором, тогда как ранее финансировались только частные проекты. В августе 2017 года вступило в силу подписанное Рамочное соглашение между Беларусью и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Готовится к реализации при финансовой поддержке ЕИБ и ЕБРР ряд крупных проектов модернизации транспортной, таможенной и водоочистной инфраструктуры, а также в банковской сфере.

Евросоюз отменил квоты на импорт белорусского текстиля. С 2016 года разморожены переговоры с ЕС о вступлении Беларуси в ВТО. Стороны также подписали Декларацию о Партнерстве ради мобильности, согласовывается перечень совместных проектов. Ведутся переговоры с ЕС о заключении соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии.

Факт значительного расширения сотрудничества между Беларусью и ЕС подчеркнул и Йоханнес Хан в преддверии своего визита в Минск. "Сотрудничество в областях, представляющих общий интерес, было активизировано. ЕС увеличил поддержку мер по развитию регионов и частного сектора, поддержку гражданского общества, а также помощь в сфере энергоэффективности", - отметил еврокомиссар.

По его словам, во время визита будет уделено внимание таким вопросам, как взаимодействие по различной тематике между Беларусью и Евросоюзом, в том числе региональному сотрудничеству и совместно достигнутому прогрессу в реализации документа "20 конкретных задач к 2020 году".

В центре внимания сторон также перспективные направления развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепление политического диалога.

Непосредственно перед переговорами на высшем уровне состоялась встреча Йоханнеса Хана с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.-0-

Лукашенко: Беларусь является категорическим сторонником существования сильного ЕС "Мы категорические сторонники существования сильного ЕС. Мы категорически против центробежных сил в ЕС, которые ослабляют его", - сказал глава государства.