Лукашенко встретился с губернатором Ярославской области России Мироновым

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Ярославской области России Дмитрием Мироновым, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегация Ярославской области находится в Беларуси 11-12 апреля. Кроме встречи у главы государства программа визита предусматривает переговоры в правительстве, проведение IV заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Ярославской областью, посещение ОАО "МАЗ".

По итогам 2017 года товарооборот Беларуси с Ярославской областью составил $356,3 млн. В январе-феврале 2018 года - $60,5 млн, что на 35,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основу экспорта составили поставки скрученной проволоки из черных металлов без электрической изоляции, проволоки из нелегированной стали, сыров и творога, полимеров этилена, изолированных проводов, кабелей, комплексных синтетических нитей.

Из Ярославской области импортировались нефтепродукты, поршневые двигатели внутреннего сгорания, металлоконструкции из черных металлов, шины, изолированные провода, кабели, части и принадлежности для автомобилей и тракторов.

В Ярославской области функционирует сборочное производство ОАО "Бобруйскагромаш" на базе ОАО "Белрусагротехника", есть прямой субъект товаропроводящей сети ОАО "Витебские ковры". Кроме того, организована широкая дилерская сеть белорусских производителей по реализации продукции машиностроения, торгово-фирменная сеть СП ОАО "Брестгазоаппарат", ЗАО "Витекс" и СП ООО "Белита", СООО "Белвест", СП ЗАО "Милавица", ООО "Ареола".-0-