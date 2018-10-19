Лукашенко выразил соболезнования Президенту Индии в связи с трагедией в штате Пенджаб

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагедии вблизи города Амритсар (штат Пенджаб), когда поезд въехал в группу людей, принимавших участие в мероприятиях в честь традиционного праздника Дашахра. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как сообщалось, поезд врезался в толпу людей вечером 19 октября, погибли десятки людей. В момент катастрофы на железнодорожных путях находились от 500 до 700 человек. Люди отмечали один из самых популярных индуистских осенних праздников. Они наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны, одного из персонажей эпоса "Рамаяна", и из-за шума петард могли не слышать звук приближающегося поезда.-0-