Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и Президенту Ганы Нану Акуфо-Аддо в связи со смертью бывшего генсекретаря ООН, лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Кофи Аннан вдохновенно и самоотверженно работал ради построения сильной Организации Объединенных Наций, которая соответствует интересам больших и малых государств и народов.

"Мудрость, принципиальность и плодотворная деятельность принесли ему широкое признание и уважение, позволили занять почетное место в истории", - отметил белорусский лидер в соболезновании Антониу Гутерришу.

"Ушел из жизни человек, который посвятил себя укреплению справедливых международных отношений, стабильности и мира во всем мире. В памяти людей он навсегда останется мудрым деятелем мирового масштаба, искренней личностью, которая заботилась о благополучии каждого человека на планете", - говорится в послании Президенту Ганы.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Кофи Аннана, а также народу Ганы.-0-